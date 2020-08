Quantum Error, il survival horror in azione: primo gameplay 4K su PS5

Ha preso il via il nuovo appuntamento con Future Game Show, pronto a presentare una vasta rassegna di annunci inediti e aggiornamenti su titoli già noti al pubblico.

Tra questi ultimi troviamo anche Quantum Error, survival horror ambientato nello spazio profondo e destinato ad arrivare in esclusiva su console Sony. Durante lo show in diretta streaming, il gioco è tornato sotto i riflettori per presentare al pubblico la prima sessione di gameplay. La sequenza ha offerto un primo assaggio di quelle che saranno le atmosfere e le dinamiche shooter di Quantum Error. Il filmato ha inoltre mostrato una prima boss fight.

Come di consueto, potete visionare il gameplay direttamente in apertura a questa news: registrato su PlayStation 5 e proposto in risoluzione 4K, il filmato ha una durata di pochi minuti. Per maggiori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Quantum Error, in arrivo su PS4 e PS5.