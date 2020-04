Quantum Error, il team parla della longevità e ribadisce: PS5 console di riferimento

L'horror Quantum Error è stato uno dei primi giochi ad essere annunciato per PlayStation 5. Il titolo di TeamKill Media, in ogni caso, sarà cross-gen, poiché verrà lanciato anche su PS4. Come viene gestito lo sviluppo?

Gli sviluppatori hanno già chiarito in diverse occasioni che PlayStation 5 rappresenta la piattaforma di riferimento per lo sviluppo, ma in una recente intervista concessa a GamingBolt Dakoda Jones e Micah Jones di TeamKill Media hanno affrontato nuovamente l'argomento: "Al momento ci stiamo focalizzando primariamente su PlayStation 5, pertanto tutto viene per prima cosa calibrato per quella piattaforma. La maggior parte delle ottimizzazioni per PlayStation 4 le faremo quando ci avvicineremo alla fine dello sviluppo". Quantum Error è quindi un gioco pensato e calibrato per la prossima generazione di console, non soggetto ai limiti dell'attuale.

Nel corso della medesima chiacchierata, i hanno anche svelato dettagli sulla longevità. Nonostante sia "ancora troppo presto" per fornire dettagli precisi - l'uscita è prevista alla fine di quest'anno sia su PS4 che su PS5 - gli sviluppatori hanno riferito che stanno puntando a creare un'avventura capace di intrattenere i giocatori per almeno 15-20 ore, una longevità che ci appare di tutto rispetto per il genere di riferimento.