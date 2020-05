Quantum Error: TeamKill Media punta ai 60fps su PS4 e PS5

Si torna a parlare ancora una volta di Quantum Error, l'interessante sparatutto in prima persona dalle forti tinte horror che arriverà solo su PlayStation 4 e sull'attesissima PlayStation 5. In una recente intervista, gli sviluppatori hanno svelato alcuni dettagli sul comparto tecnico del gioco, che punta a sfruttare l'hardware di ogni console.

Stando alle parole di TeamKill Media, l'attenzione del team di sviluppo è concentrata principalmente sulla versione PlayStation 5, piattaforma la cui potenza tecnica dovrebbe permettere di raggiungere senza particolari problemi l'obiettivo dei 60 fotogrammi al secondo a risoluzione 4K. Discorso leggermente diverso per quello che riguarda la versione PlayStation 4, dove per ottenere la fluidità dei 60fps bisogna giungere a qualche compromesso e, di conseguenza, il 4K è in questo caso solo un miraggio. Non è chiaro se i giocatori PS4 potranno decidere se ottenere un potenziamento della risoluzione dimezzando il framerate, ma dalle parole degli sviluppatori sembra chiaro che la fluidità abbia un ruolo prevalente sulla bontà grafica.

Sapevate che gli sviluppatori hanno anche confermato che la versione PlayStation 5 di Quantum Error godrà del supporto al Ray-Tracing?