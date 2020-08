Quantum Error torna a mostrarsi alla Gamescom con un nuovo video

E' stato uno dei giochi più chiacchierati dello scorso anno, uno dei primi annunciati per PlayStation 5 e in occasione della Gamescom Opening Night Live Digital è tornato a mostrarsi con un nuovo video.

Un breve trailer con sequenze CGI e gameplay composto in larga parte da sequenze già note con spezzoni (purtroppo molto brevi) in parte inediti. Quantum Error è uno shooter horror che prende ispirazione da produzioni come DOOM 3 e Dead Space, richiamando in particolare alla mente le atmosfere del gioco di Visceral Games.

Quantum Error è atteso tra la fine del 2020 e il 2021, purtroppo al momento non sono state fornite date precise o finestre di lancio, restiamo quindi in attesa di chiarimenti. Il gioco è atteso in esclusiva su PlayStation 5 e PC, non sono previste al momento versioni per altre piattaforme.

Cosa ne pensate del nuovo video di Quantum Error mostrato alla Gamescom Opening Night Live? Fatecelo sapere nello spazio commenti qui sotto.