Quantum Error: trailer di lancio per lo sparatutto horror in Unreal Engine 5

Dopo aver confermato che lo shooter Sci-Fi salterà il day one su Xbox Series S a causa delle condizioni inaccettabili del gioco sulla console entry level di Microsoft, gli sviluppatori di TeamKill Media ci offrono un nuovo assaggio di Quantum Error prima del suo debutto ufficiale.

Alternando sequenze cinematografiche e fugaci scene di gameplay, il trailer di lancio di Quantum Error che vi abbiamo riportato in apertura ci permette di immergerci nuovamente nell'universo horror Sci-Fi ideato da TeamKill Media. Lo sparatutto promette un'esperienza coinvolgente ed immersiva, in cui avremo l'occasione di passare dalla prima alla terza persona.

"Vivi una storia cinematografica horror cosmica story driven in uno sparatutto in prima persona/terza persona nei panni del pompiere Capt. Jacob Thomas, inviato per salvare vite umane combattendo qualcosa di più del semplice fuoco. Immergiti in immagini straordinarie in 4K renderizzate in Unreal Engine 5.2 sfruttando il Lumen con un gameplay senza interruzioni a 60 fps", recita la descrizione del filmato.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Quantum Error sarà disponibile a partire dal 3 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X (nonostante fossero inizialmente pianificate, non ci saranno le versioni PS4 e Xbox Series S, con quest'ultima che potrebbe arrivare in futuro). Effettuando il preordine del gioco potrete sfruttare l'accesso anticipato che vi consente di iniziare a giocare tre giorni prima della release mondiale. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Quantum Error.