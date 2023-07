Quantum Error: la versione PS4 è stata ufficialmente cancellata

Dopo aver parlato delle difficoltà nello sviluppo della versione Xbox Series X a causa dell'SSD della console Microsoft, TeamKill Media torna ad aggiornarci su Quantum Error confermandoci che la versione PlayStation 4 dello sparatutto Sci-Fi ispirato a Dead Space è stata ufficialmente cancellata.

TeamKill Media ha dato la notizia tramite un comunicato ufficiale rivolto ai giocatori che attendevano il gioco su PlayStation 4. Dopo questa decisione, Quantum Error diventa un gioco destinato esclusivamente alle console PlayStation e Xbox di attuale generazione, ed arriverà anche su PC.

"Sfortunatamente, dovremo cancellare la versione PS4 di Quantum Error", ha esordito TeamKill Media. "Anche se il gioco è stato realizzato fin dall'inizio con in mente PS5, speravamo ancora di poter realizzare una versione PS4, ma con il livello di qualità che abbiamo raggiunto con un gameplay a 60 fps, siamo giunti alla conclusione che non c'è modo per noi di fornire una versione PS4 all'altezza di ciò che offrirà PS5. Una versione PS4 richiederebbe troppi downgrade e modifiche di asset, illuminazione e altro ancora per funzionare, e con la differenza di memoria e la minore velocità dell'HDD, sarebbe un'esperienza molto diversa che non sarebbe paragonabile alla versione PS5 e non sarebbe giusta per i giocatori PS4".

TeamKill Media ha recentemente mostrato i progressi di Quantum Error con un nuovo lungo video gameplay.