Quantum Error: lungo video gameplay per l'horror con veicoli e visuale in terza persona

Approfittando dell'occasione fornita dall'evento digitale Future Games Show, gli sviluppatori di TeamKill Media sono tornati a mostrare in azione Quantum Error, il nuovo horror Sci-Fi in arrivo su next-gen.

Il nuovo video gameplay, riportato come al solito in cima alla notizia, è piuttosto esteso e ci mostra diverse delle caratteristiche cruciali della produzione.

Tanto per cominciare, torniamo ad assistere ad alcuni scontri a fuoco con le mostruose creature che tenteranno di sopraffarci sul pianeta alieno, e possiamo dare dunque uno sguardo all'arsenale di cui potremo disporre durante il corso dell'avventura. Oltre a questo, però, vengono messe in mostra per la prima volta due caratteristiche mai apparse nel materiale diffuso precedentemente: abbiamo infatti una sezione a bordo di un veicolo terrestre molto simile al Nomad di Mass Effect grazie al quale potremo muoverci più rapidamente sul pianeta, e viene inoltre presentata la visuale in terza persona, che in determinati momenti potremo alternare con la camera in soggettiva sulla quale il gameplay si basa maggiormente.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Quantum Error è atteso al lancio su PlayStation 5, PlayStation 4 ed anche su Xbox Series X|S, come annunciato recentemente. Al momento non disponiamo ancora di una data di lancio ufficiale per il nuovo survival horror di TeamKill Media. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Quantum Error.