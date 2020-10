Quantum Error: una voce inquietante ci saluta nell'ultimo video dell'horror nextgen

Annunciata la versione Xbox Series X di Quantum Error, i ragazzi di TeamKill Media confezionano un nuovo video teaser che ci immerge nelle atmosfere horror della loro ambiziosa avventura in sviluppo per PS4, PlayStation 5 e per la nuova famiglia di console nextgen di Microsoft.

Il breve filmato proposto dalla software house americana si focalizza su di un'inquietante voce che saluta il protagonista Jacob prima che quest'ultimo faccia il suo ingresso nel Monad Quantum Reserarch Facility.

Il nostro intrepido alter-ego, un pompiere di San Francisco, dovrà esplorare la struttura fantascientifica che farà da sfondo alla prossima avventura in salsa splatter horror di TeamKill per scoprire l'origine dell'oscura entità che ne prenderà il sopravvento. Tra sessioni esplorative e fasi squisitamente action, l'impianto ludico e narrativo costruito dagli sviluppatori statunitensi trarrà ispirazione da capolavori del genere come Dead Space per mantenere sempre alta l'attenzione e la tensione dei giocatori.

Per saperne di più su questa opera a tinte oscure, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Quantum Error mentre rimaniamo in attesa di ricevere dagli autori di TeamKill un chiarimento sulla finestra di lancio.