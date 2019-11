Quarta edizione degli Esports Awards: Lexus sarà sponsor ufficiale dell'evento

Lexus sarà lo sponsor ufficiale dell'evento annuale dedicato interamente al mondo dell'esport. Una cerimonia che premierà le migliori squadre al mondo, i più grandi giocatori e i migliori servizi streaming.

Tom Mercey, CEO e co-fondatore degli Esports Awards, ha commentato la partnership in un comunicato: "È un onore poter contare su Lexus...alla cerimonia di quest'anno. Con gli Esports Awards giunti alla quarta edizione, è bello poter lavorare con un marchio prestigioso che si impegna a portare avanti l'ecosistema degli esport".

Fondati nel 2015, gli Esports Awards è uno dei pochi eventi che celebra i più grandi nomi del settore del gaming competitivo. Dopo tre anni nel centro di Londra, la cerimonia si sposta in Texas all'Esports Stadium (arena da 10 milioni di Dollari) di Arlington.

Gli Esports Awards, comunque, non possono contare solo sulla recente aggiunta di Lexus. Gli sponsor affiliati sono tra i più importanti e includono Secretlab, Red Bull, Maikai Copenhagen, EsportsGear, Scuf Gaming, eBeatz, Movember, Sizzle Creative, The Koyo Store, Blinkfire Analytics e VIPgift.

Insomma, l'ingresso di Lexus nella scena competitiva (per di più sfruttando un appuntamento così importante per il settore) potrebbe dare al marchio una diversa visibilità e dare il via a nuove, possibili partnership future.