Quattro chiacchiere con i PlayerInside in diretta giovedì 19 aprile alle 21:00

Questo giovedì, in dopo l’ormai tradizionale appuntamento con 7 Giorni, il rotocalco settimanale di Everyeye, i nostri canali ospiteranno una chiacchierata con una delle coppie più conosciute del panorama dell’informazione e dell’intrattenimento videoludico italiano...

A partire dalle ore 21:00 Raiden e Midna, ovvero il duo di PlayerInside, sarà in nostra compagnia per parlare dei giochi del momento, delle tendenze del mercato videoludico e per rispondere alle domande del pubblico.

A scambiare quattro chiacchiere con i PlayerInside sarà Francesco Fossetti, padrone di casa in una serata che promette di offrire al pubblico un punto di vista diverso sulla nostra comune passione, veicolato da due professionisti del settore che, anche in virtù della piattaforma utilizzata, YouTube, sono abituati ad approcciare critica e informazione in un modo un po’ diverso rispetto al nostro. Un’interessante opportunità di confronto, al centro di un appuntamento assolutamente da non perdere, durante la diretta ci sarà spazio anche per rispondere alle vostre domande, vi invitiamo quindi a non mancare!

L'appuntamento è fissato per giovedì 19 aprile alle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per poter interagire via chat con Francesco, Midna e Raiden.