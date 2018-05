Quattro chiacchiere con Sabaku No Maiku in diretta il 5 giugno

Il palinsesto di Everyeye.it si arricchisce grazie anche alla presenza di importanti collaborazioni con personalità di spicco dell’informazione videoludica italiana. Dopo l’incontro con i Playerinside, infatti, siamo lieti di annunciarvi che i nostri canali YouTube e Twitch ospiteranno Michele Poggi, in arte Sabaku No Maiku, il 5 giugno alle 21:00.

Due ore di streaming in cui ci piacerebbe discutere degli argomenti che stanno più a cuore a voi lettori/spettatori: a tal proposito, vi invitiamo a suggerire, nello spazio dei commenti, quali sono i temi che vorreste fossero trattati davanti ai nostri microfoni. Purtroppo non potremo accontentarvi tutti: tra gli spunti proposti, saremo noi a scegliere quelli che riteniamo i più interessanti o i più adatti ad essere sviscerati nel corso della conversazione con Sabaku.

Non si tratterà, insomma, di un Q&A, bensì di un vero e proprio Talk Show, nel quale il pubblico sarà il vero protagonista: a pochi giorni dall’inizio dell’evento più grande del settore, ossia l’E3 di Los Angeles, questa iniziativa potrebbe dunque rappresentare un’ottima occasione di dialogo, per analizzare l’andamento del mercato, i titoli del momento e – soprattutto – le nostre (e vostre) aspettative sul futuro dell’intrattenimento interattivo. Invece di porci una lista di domande, pertanto, vi chiediamo di indicarci le tematiche che stuzzicano maggiormente la vostra curiosità.

Vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato per martedì 5 giugno alle 21:00 sul canale Twitch e YouTube di Everyeye.it: registratevi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione ed interagire in diretta con la nostra redazione.