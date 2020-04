Quattro chiacchiere con Il Gatto sul Tubo il 7 aprile su Twitch

Continua l'iniziativa EveryDay, che ha visto allargarsi a dismisura il già ricco palinsesto del canale Twitch di Everyeye l'obiettivo di tenervi compagnia durante queste difficili giornate di quarantena.

Tra i numerosi appuntamenti previsti per la giornata di domani 7 aprile, ce n'è anche uno letteralmente imperdibile: a partire dalle ore 17:00, Il Gatto sul Tubo sarà ospite del canale Twitch di Everyeye! A fare gli onori di casa ci sarà Francesco Fossetti, che avrà modo di discutere con il nostro ospite delle recenti novità che hanno interessato il mondo videoludico, dal rinvio di The Last of Us Parte 2 alle recensioni di Final Fantasy 7 Remake che hanno preceduto il lancio del gioco.

In vista dell'appuntamento vi invitiamo ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con Francesco, Il Gatto e gli altri membri della nostra nutrita community. Cliccando sul simbolo a forma di campanella, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento. Vi aspettiamo numerosi!