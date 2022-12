Quattro chiacchiere oggi su YouTube: appuntamento pre natalizio con lo staff

Ultimo appuntamento con i Q&A di Everyeye.it prima delle festività di Natale, una sessione di chiacchiere in libertà per salutare i nostri lettori e farvi gli auguri prima di concedersi qualche giorno di riposo.

Appuntamento alle 17:00 sul canale YouTube di Everyeye.it, dedicheremo la prima ora di questa chiacchierata proprio ad un evento recente che ci ha colpito nei giorni scorsi, ovvero l'attacco hacker ai danni del nostro canale, che ha visto il profilo scomparire da YouTube per quasi cinque giorni, permettendoci così di riprendere le normalità attività anche sul canale.

La seconda ora sarà dedicata invece alle chiacchiere in libertà, parleremo dei giochi più caldi del 2022, delle novità in arrivo del 2023 e in generale sul mondo dei videogiochi, basandoci anche sulle vostre domande, che aspettiamo qui sotto o nella chat di YouTube.

Un ultimo incontro con lo staff di Everyeye.it prima del Natale, per chiudere la settimana e avviarci verso le festività, uno spazio per i saluti e le considerazioni di fine anno. Vi aspettiamo alle 17:00 sul canale YouTube di Everyeye.it, il consiglio è quello di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdere nemmeno un video e restare così sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi.