Quattro chiacchiere con PlayerInside oggi su Twitch: FF7 Remake, Animal Crossing e altro

A partire dalle ore 21:00 di oggi 22 marzo, Midna e Raiden dei PlayerInside saranno ospiti del canale Twitch di Everyeye, dove scambieranno quattro chiacchiere con il nostro Francesco Fossetti. Molti gli argomenti che verranno trattati, a partire dal freschissimo Animal Crossing: New Horizons, appena arrivato su Nintendo Switch, fino all'atteso Final Fantasy 7 Remake, le cui copie fisiche potrebbero subire dei ritardi nelle consegne a causa dell'emergenza Coronavirus attualmente in corso. Ci sarà spazio per tanto altro ancora in ogni caso, pertanto siete caldamente invitati a partecipare a quest'imperdibile appuntamento.

A tal proposito, vi consigliamo di effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con Francesco, Midna, Raiden e gli altri membri della comunità in chat.