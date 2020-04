Quattro chiacchiere con The Pruld il 15 aprile su Twitch

Il canale Twitch di Everyeye, che di recente ha visto il suo palinsesto espandersi ulteriormente con l'iniziativa EveryDay, sta per ospitare un altro celebre volto di YouTube.

Alle ore 21:00 di domani 15 aprile daremo accoglieremo The Pruld, youtuber con oltre 400 mila iscritti al seguito che in questi anni si è fatto conoscere principalmente grazie ai suoi contenuti dedicati a Dark Souls. La sua sfera di competenza, in ogni caso, è ancora più ampia, e domani sera avrà modo di parlare con la nostra redazione dei principali argomenti di attualità videoludica.

