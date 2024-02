Quattro esclusive Xbox arrivano su altre console, adesso è ufficiale

La tanto attesa chiacchierata sul futuro di Xbox è finalmente online e il primo argomento toccato da Phil Spencer e gli altri esecutivi di casa Microsoft Sarah Bond e Matt Booty è stato quello dell'esclusività. I giochi di Xbox arriveranno sulle altre console o no? Ecco come stanno ufficialmente le cose.

Senza troppi giri di parole, Spencer ha dichiarato che sono solo quattro i giochi Xbox destinati ad arrivare su altre console in futuro. Purtroppo il CEO di Microsoft Gaming non ha rivelato la loro identità, limitandosi a riferire che "si tratta di giochi disponibili per i giocatori Xbox da almeno un anno, incluse delle gemme nascoste che meritano di essere apprezzate da un pubblico più ampio, e giochi live service le cui community beneficeranno dell'arrivo di un numero di giocatori ancora maggiore".

Il nuovo obiettivo dichiarato di Microsoft, in ogni caso, non è solamente quello di espandere il pubblico dei giocatori, ma anche quello di massimizzare gli incassi in modo da poter investire un maggior quantitativo di risorse sulle future versioni dei titoli in questione. Per il resto, ha assicurato Spencer, l'approccio alle esclusive da parte di Xbox non cambierà.

Rimarrà invariata anche la strategia inerente a Game Pass, invece, che continuerà ad essere disponibile solo ed esclusivamente sulle piattaforme Xbox già note, dunque le console, PC Windows 10/11 e i dispositivi mobili adibiti al cloud gaming.