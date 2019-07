Quattro giochi PS4, PS3 e PS2 da riscoprire a luglio 2019 con PlayStation Now

La redazione di Everyeye non si ferma mai, e continua ad escogitare nuovi modi per soddisfare le aspettative della propria community. È nata così una nuova Video Rubrica, dedicata ai migliori giochi reperibili nell'enorme catalogo di PlayStation Now, servizio streaming in abbonamento di casa Sony.

In questo primo video vi parliamo di quattro differenti titoli, provenienti da differenti generazioni di console (PS2, PS3 e PS4), che vi consigliamo di recuperare nel corso del mese di luglio. Il primo è il singolare Deadly Premonition, un gioco che ha enormemente diviso sia la critica, sia il pubblico. Da un lato vanta una sceneggiatura di alto livello dichiaratamente ispirata a Twin Peaks, dall'altro un comparto tecnico e delle meccaniche di gameplay che apparivano venuste già al suo esordio avvenuto nel 2010.



Spazio anche a Brothers: A Tale of Two Sons, diretto dall'ormai celebre Josef Fares. Il titolo, caratterizzato da un sistema di controllo originale che permette di gestire i movimenti di entrambi i fratelli protagonisti utilizzando le due levette analogiche, mette sul piatto una storia delicata e struggente in grado di toccare le corde emotive anche dei videogiocatori più coriacei.

E gli altri due giochi? Li lasciamo scoprire a voi! Trovate il video curato dal nostro Gabriele Laurino in cima a questa notizia, buona visione! Ne approfittiamo per ricordarvi che a luglio sono arrivati 11 nuovi giochi in PlayStation Now, tra cui Rocket League e Borderlands: The Handsome Collection.