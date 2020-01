Quattro milioni di copie vendute per Monster Hunter World Iceborne

Monster Hunter World è stato un grandissimo successo per Capcom, così come lo è stato la sua ultima enorme espansione, Iceborne, finalmente diffusa anche su PC la scorsa settimana, ed ora a confermarlo arrivano anche i numeri, diffusi dalla stessa software house.

Monster Hunter World Iceborne ha infatti venduto la ragguardevole cifra di 4 milioni di copie in tutto il mondo. Il numero comprende le copie su console e le prime vendite della versione PC su Steam, comprese le copie fisiche e digitali della Master Edition, che include sia il gioco base che l'espansione.

Si tratta senza dubbio di una buona notizia per l'azienda, che arriva insieme ai dati di vendita del gioco base: Monster Hunter World ha infatti venduto 15 milioni di copie fino al 2 Gennaio 2020, ed è il primo titolo della storia di Capcom a raggiungere un tale traguardo.

Monster Hunter dunque si conferma un brand di assoluto successo per Capcom, e a questo punto non è più un'utopia pensare ad una eventuale nuova espansione in futuro. Nel frattempo, se volete approfondire ulteriormente sul gioco, sul nostro sito trovate la recensione della versione PC di Monster Hunter World Iceborne. Se siete un cacciatore alle prime armi inoltre, date un'occhiata alla nostra guida alla sopravvivenza su Monster Hunter World Iceborne.