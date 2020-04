Quattro nazioni si uniscono all'International Esports Federation

L'International Esports Federation (IESF) ha annunciato che altre quattro nazioni si sono unite in qualità di nuovi membri: Colombia, Kazakistan, Turchia e Ucraina.

L'International Esports Federation, organizzazione fondata più di dieci anni fa, opera per conto dei suoi paesi membri al fine di promuovere gli esport a livello internazionale attraverso quattro statement: favorire la creazione di nuove associazioni nazionali di esport; standardizzazione della normativa; formazione e istruzione attraverso l'International Esports Academy e l'organizzazione degli Esports World Championship.

L'aggiunta di altri quattro paesi porta il totale degli stati membri a sessanta unità, e sei continenti rappresentati. L'Asia e l'Europa rappresentano la maggior parte, rispettivamente con 24 e 22.

Le quattro federazioni recentemente entrate a far parte dell'IESF, come dicevamo, sono la Federazione colombiana de Deportes Electrónicos (FEDECOLDE), la Qazaq Cybersport Federation (QCF) del Kazakistan, la Federazione turca (TESFED) e la Federazione ucraina (UESF). L'IESF in passato aveva già stretto un'importante partnership con una università turca.

FEDECOLDE, in rappresentanza della Colombia, ha dichiarato: “Per la Colombia e per la nostra regione, poter contare su questa adesione è un passo da importante per dimostrare le nostre capacità e il nostro impegno nei confronti degli esport. Siamo un paese con giocatori che daranno il massimo nel prossimo 2020 IESF Esports World Championship a Eilat, Israele".

QCF, in rappresentanza del Kazakistan, ha dichiarato: “Siamo molto grati di poter essere un nuovo membro di IESF e apprezziamo il tempo che il Consiglio e la Segreteria hanno passato nel valutare la nostra richiesta. Speriamo che questo sia l'inizio di una lunga e proficua collaborazione. Faremo del nostro meglio perché sia tale."