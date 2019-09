Facciamo quattro passi al cimitero col nuovo video TGS di MediEvil Remaster su PS4!

Nonostante le oggettive difficoltà incontrate dopo essersi risvegliato dal suo sonno eterno, quella calamita di guai che risponde (bofonchiando) al nome di Sir Daniel Fortesque esplora il cimitero di MediEvil Remaster per sgranchirsi le ossa durante il TGS 2019 con un nuovo video gameplay.

Il progetto a firma Other Ocean Interactive proverà ad attualizzare i contenuti e l'esperienza di gioco offerta dalla leggendaria avventura con protagonista Sir Dan: la riedizione per PS4 di MediEvil vanterà infatti un comparto grafico completamente rivisto e impreziosito da texture ad alta definizione, effetti particellari e di illuminazione più evoluti e migliori animazioni per tutti i personaggi e le creature ingame che contribuiranno a rendere il protagonista ancora più "snodato".

Anche dal punto di vista delle meccaniche di gameplay, le novità promesseci dagli autori californiani non saranno di certo "ridotte all'osso" (scusate la battuta!): ad accompagnarci nel nostro ritorno tra i non-morti che vagano per la terra di Gallowmere avremo infatti un Salone degli Eroi completamente inedito e una mappa del mondo interamente ricostruita. Purtroppo per lo stregone Zarok e per la sua progenie di mostriciattoli, invece, lo spirito scanzonato e la trama sopra le righe dell'avventura originaria rimarrà intatto.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra e di darvi appuntamento al prossimo 25 ottobre per assistere al lancio del titolo in esclusiva su PlayStation 4, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare il nostro approfondimento sul ritorno di MediEvil su PS4.