Quattro trailer per Nami, Roronoa Zoro, Sanji e Usopp in One Piece Pirate Warriors 4

One Piece Pirate Warriors 4 si mostra in non uno, ma ben quattro nuovi trailer, che sono incentrati su altrettanti personaggi: si tratta di Nami, Roronoa Zoro, Sanji e Usopp. Potete vedere i video in calce alla news, mentre di seguito ecco le descrizioni dei quattro lottatori.

Nami ha un talento naturale per prevedere il meteo e ha una grande conoscenza della navigazione. La gang non sarebbe potuta arrivare dov'è senza il suo aiuto. Fin da piccola, Nami era bravissima nel disegnare carte nautiche e il suo sogno era quello di creare una mappa del mondo intero. È arrivata ad odiare i pirati dopo che un certo gruppo di loro ha distrutto la sua città, ma dopo che Luffy l'ha salvata, si è unita alla sua gang.

Roronoa Zoro è il più forte spadaccino del mondo e uomo più fidato di Luffy. Quando era giovane ha imparato le sue abilità dall'amica e rivale, Kuina, che però è morta in un tragico incidente. Adesso Zoro lavora duro per mantenere la sua promessa di diventare il più grande spadaccino del mondo, per cui si dedica all'allenamento incessantemente.

Sanji è uno chef con abilità di combattimento, soprattutto basate sui calci. Era l'ex aiuto cuoco del Ristorante Baratie, e il suo sogno è quello di trovare l'All Blue, un oceano leggendario che contiene gli ingredienti marini di tutto il mondo. Sanji può cucinare di tutto, da piatti abbondanti a quelli più raffinati, e adora imparare nuovi ingredienti e piatti più strani e padroneggiarli con le sue abilità, ma è anche un combattente di talento.

Usopp è un cecchino, un valoroso combattente come lo era suo padre Yasopp, da cui ha ereditato il talento. Oltre che in combattimento, Usopp è bravo anche nel mentire e imbrogliare, oltre che nel costruire nuovi oggetti e armi.

Per approfondire ulteriormente sul gioco, date un'occhiata alla prova della demo di One Piece Pirate Warriors 4 a Lucca, o alla nostra anteprima di One Piece Pirate Warriors 4 alla Gamescom.