Sfida alla Pari conquista Tu Si Que Vales: scopriamo il gioco di Dinobros e Novis Games

Andiamo alla scoperta di Sfida alla Pari, il nuovo videogioco inclusivo di Tu Si Que Vales sviluppato da Dinobros e dalle fucine creative di Novis Games per unire la passione per il gaming delle giovani generazioni alla sensibilizzazione per temi come la raccolta dei rifiuti o gli infortuni sul lavoro.

Il browser game Sfida alla Pari propone un design e una storyline semplici ma intuitivi e si pone come prototipo per un'idea progettuale da applicare su scala più ampia con videogiochi più complessi e di diversa durata. L'obiettivo del titolo è quello di rendere sempre più inclusivo e meno abilista tutto il mondo videoludico.

Il videogioco è pensato per Tu Si Que Vales, con la struttura tipica degli endless game ma con protagonisti gli avatar dei personaggi presenti in giuria, ossia Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

La ricostruzione delle esilaranti prove che caratterizzano Tu Si Que Vales avviene con un match alla pari: le rappresentazioni in pixel art di Maria de Filippi e Gerry Scotti possono contare sulla propria vista, mentre Marco Adriano, il CMO e co-fondatore di Novis Games ipovedente dall'età di 4 anni, può fare affidamento su un sistema di impulsi sonori che gli consentono di avvistare la presenza degli ostacoli durante il percorso di gioco.

Il titolo di Dinobros e Novis Games, insomma, punta sull'importanza dell'inclusione come elemento cardine degli aspetti più ludici della quotidianità, dove si è tutti uguali davanti alle sfide e, per questo, non c'è alcuna distinzione tra abilità, diversità e difficoltà. Il progetto videoludico Sfida alla Pari che è stato presentato nel corso della sesta puntata di Tu Si Que Vales andata in onda il 22 ottobre, non ha caso, ha ricevuto un 'poker di Sì' dalla giuria e il 98% di apprezzamento da parte del pubblico. Qualora foste interessati, qui trovate il link per giocare Sfida alla Pari su browser.