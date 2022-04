Quei burloni di Devolver Digital si sono presi gioco di Sonic Origins

Qualche giorno fa, SEGA ha finalmente rotto un silenzio che durava da un anno svelando la data d'uscita di Sonic Origins. La lieta novella è stata tuttavia accompagnata da uno schema piuttosto complesso pensato per illustrare le differenti edizioni del gioco, Standard e Digital Deluxe, e i tre pacchetti aggiuntivi.

Come potete vedere anche voi in calce a questa notizia, leggerlo non è affatto immediato. I contenuti bonus sono molteplici e riuscire a capire cosa comprende ogni singola voce può risultare arduo ad un primo sguardo. Un dettaglio che non è sfuggito a quei burloni di Devolver Digital, che da anni si contrappongono alla comunicazione rigida e standardizzata delle altre case di produzione con uno stile beffardo e pungente.

Il loro commento ironico è arrivato puntualissimo sotto forma di un'immagine riepilogativa dei contenuti di Trek to Yomi, che sono praticamente gli stessi su tutte le piattaforme. Il messaggio è molto chiaro: scegliere cosa prenotare è molto semplice, poiché Devolver Digital mette in commercio un'edizione unica. In questo caso, tutti gli acquirenti di Trek To Yomi possono risparmiare il 10% effettuando il preordine ed ottenere in cambio il gioco base con "un viaggio epico attraverso l'Underworld (e ritorno)", "splendide visuali", "una colonna sonora notevole", "un sistema di combattimento di complessità crescente" e persino "i crediti completi alla fine del gioco".

Sonic Origins, ricordiamo, uscirà il 23 giugno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. Trek to Yomi è invece atteso per il 5 maggio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.