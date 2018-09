Quello di SCUM è il miglior lancio di sempre per Devolver Digital

Arrivato solo pochi giorni fa tra i titoli in accesso anticipato su Steam, SCUM sta avendo un successo quasi inaspettato.

Il gioco, che è stato pubblicato da Devolver Digital, ha venduto più di 250.000 copie nelle prime 24 ore dal lancio e ha già registrato un picco di ben 50.000 giocatori contemporaneamente connessi ai server di Steam. Si tratta di un traguardo notevole non solo per gli sviluppatori, ma anche per il publisher, visto che questo è stato il miglior lancio di sempre per Devolver Digital. Complice del successo di SCUM è anche la sua popolarità sui siti di streaming, visto che su Twitch c'erano più di 158.000 utenti connessi per vedere qualcuno giocare il titolo al day-one.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, SCUM è un survival game che può essere giocato anche in singleplayer. Il titolo vi farà vestire i panni di un detenuto su una misteriosa isola, dalla quale dovrete fuggire cercando di evitare gli altri elementi che la popolano.

Nelle ultime ore il SCUM ha anche scatenato una polemica per via della presenza di tatuaggi che inneggiano al nazismo, subito rimossi dagli sviluppatori con tanto di messaggio di scuse.