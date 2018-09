Questa particolare statua di Mega Man vi costerà un occhio della testa

Per celebrare il 30° anniversario di Mega Man, una delle proprietà intellettuali più famose di sempre, Capcom ha deciso di fare le cose in grande.

Sono infatti in arrivo sul mercato delle statue in oro massiccio raffiguranti il protagonista storico della serie X. Queste statue, alte circa 10 centimetri e dal peso di 90 grammi, vi costeranno ben 24 milioni di yen, ovvero 22.000,00$. Nel caso non aveste questa cifra a disposizione, potrete spostarvi sull'edizione "economica" del prodotto, alta in questo caso poco meno di 6 centimetri e molto più leggera, che vi costerà solo 6.227,00$ (690,000 yen).

Ciascuna statua verrà accompagnata da una comoda valigetta per il trasporto e una teca in vetro che vi faciliterà l'esposizione del prodotto nel vostro salotto. Ad abbellire il tutto vi è poi una targhetta in oro che riporta la scritta "ROCKMAN 30th ANNIVERSARY". Vi ricordiamo che Rockman è il nome originale della serie giapponese, che è diventata poi Mega Man in occidente.

Al momento è possibile già prenotare la propria statua in oro sul sito chugai-contents.

A proposito della serie Capcom, Mega Man 11 debutterà il prossimo 2 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nel corso di questo mese potrebbe anche arrivare una versione dimostrativa del titolo. I più curiosi possono dare uno sguardo ad un lungo filmato di gameplay del gioco catturato su PlayStation 4.