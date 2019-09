Era solo questione di tempo: la prima Nude Mod di Sekiro Shadows Die Twice è disponibile

Il kolossal soulslike di From Software vanta una delle scene più attive tra i modder su PC. Trascorsi ormai diversi mesi dal lancio del titolo, assistiamo così alla pubblicazione della prima, inevitabile Nude Mod di Sekiro Shadows Die Twice.

L'artefice di questo progetto è lo sviluppatore dilettante conosciuto come "ApolloHoo": come suggerito dallo stesso nome della sua mod, il pacchetto aggiuntivo in questione sostituisce i modelli poligonali del Lupo, di Emma e di Genichiro per rimuoverne tutti i capi di abbigliamento digitali e "metterli a nudo".

Per raggiungere il suo scopo, ApolloHoo ha aggirato le limitazioni imposte da From Software attraverso l'iniezione propedeutica di tool amatoriali come il "Mod Engine" e il "DS3 & Bloodborne Material Pack": fatto questo, chi desidera "spogliare" l'eroe e i personaggi secondari dell'action ruolistico degli autori di Dark Souls deve semplicemente aggiungere il pacchetto "Naked Characters" all'interno della cartella delle mod.

I modelli poligonali utilizzati dal modder, di conseguenza, provengono da Dark Souls 3 e causano dei glitch e delle incongruenze visive nelle animazioni dei personaggi senza vestiti (eccezion fatta per la biancheria intima). L'intenzione dichiarata del suo autore è comunque quella di offrire una base di partenza a coloro che desiderano lavorare a delle mod maggiormente definite. A chi desidera arricchire la propria esperienza ludica nell'universo a tinte oscure di Sekiro, ricordiamo infine che sono disponibili delle interessanti mod che permettono di "saltare la trama" per passare direttamente alle sfide con i boss di Shadows Die Twice e ridurre il livello di difficoltà