Questo weekend sarà denso di eventi eSport per Gwent The Witcher Card Game

CD Projekt RED invita i giocatori e gli amanti dell'eSport ad assistere in diretta al Gwent Open di maggio. Il torneo, che si terrà il 19-20 maggio, vedrà i migliori giocatori della Pro Ladder di Gwent competere per una parte del montepremi di 25.000$ e per i Crown Points, che servono come punti rango per la serie eSport.

I finalisti inoltre si assicureranno un posto al prossimo Gwent Challenger. I quarti di finale si terranno il sabato, mentre semifinali e finale a seguire la domenica. Il coverage del torneo in diretta sarà disponibile sul sito ufficiale dei Gwent Masters, con aggiornamenti regolari sul profilo Twitter ufficiale.



Gli spettatori che guarderanno il torneo saranno in grado di ottenere ricompense di gioco. Queste includono barili di carte e la carta preferita del vincitore. Gwent Open fa parte dei Gwent Masters — la serie esport ufficiale di Gwent The Witcher Card Game. Per una panoramica completa dei Gwent Masters, incluse le regole, le date dei tornei ed i formati, visita masters.playgwent.com.