Quickload powered by OGR Torino: 10 milioni di investimento per le startup videoludiche

Ha ufficialmente inizio la seconda edizione del Quickload powered by OGR Torino, il programma italiano dedicato alle startup europee del settore videoludico ideato da OGR, 34BigThings e Microsoft con ID@Xbox.

La nuova edizione del programma italiano di accelerazione per startup del settore gaming vede la partecipazione di Saber Interactive, con il CEO di 34BigThings Valerio Di Donato alla guida di un fondo di investimento di 10 milioni di euro da destinare annualmente alle startup più promettenti.

L'alto esponente di 34BigThings celebra la partenza della seconda edizione del Quickload spiegando che si tratta di "un programma basato su soft skills, intelligenza emotiva e leadership. Il nostro obiettivo è quello di aumentare le opportunità per le nostre startup e ampliare la nostra rete di investimenti. Gestendo direttamente il fondo stanziato da Saber Interactive, saremo in grado di fare la differenza nello sviluppo del settore gaming in questo Paese".

La call per partecipare alla seconda edizione sarà attiva dal 25 luglio al 30 settembre 2022 su quickload.dev. I progetti selezionati avranno anche la possibilità di essere distribuiti direttamente da Saber Interactive, il celebre publisher americano il cui catalogo comprende titoli come Redout 2, Evil Dead: The Game, World War Z Aftermath e SnowRunner. Le startup europee che desiderano iscriversi alla seconda edizione di questo programma di accelerazione possono registrarsi sul sito ufficiale di Quickload powered by OGR Torino che trovate nel link in calce alla notizia. Sarà possibile far domanda a partire dal 25 luglio al 30 settembre.

Come nella prima edizione, anche in questa nuova fase del Quickload le startup selezionate potranno accedere a un programma di mentorship individuale incentrato sulla leadership e sulla creazione di una cultura aziendale resiliente, oltre ad avere la possibilità di acquisire le risorse necessarie a sviluppare il proprio progetto durante i 6 mesi che trascorreranno in OGR Tech, l'hub dedicato all’innovazione e al networking di OGR Torino.