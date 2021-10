A Quiet Place, la serie horror si fa videogioco: la nuova avventura di Saber esce nel 2022

I vertici di Saber Interactive presentano A Quiet Place, un'avventura horror ambientata nella medesima dimensione della serie cinematografica di Paramount Pictures. Il videogioco tie-in di A Quiet Place promette di offrire un'esperienza di gameplay terrificante e una storia dal canovaccio narrativo originale.

Con Saber nel ruolo di publisher e supervisore esterno, al timone di questo progetto ci sarà iLLOGIKA, una casa di sviluppo fondata a Montreal da un team di programmatori, designer e autori ex Ubisoft che hanno lavorato in passato alle serie di Rainbow Six e Far Cry.

Il Direttore Creativo di iLLOGIKA, Herve Sliwa, spiega che "il videogioco di A Quiet Place consentirà ai fan di sperimentare la tensione avvertibile nei film con un livello di immersione mai provato prima". Alle dichiarazioni di Sliwa fanno eco le parole di Todd Hollenshead: il Responsabile Editoriale di Saber Interactive aggiunge che "lo straordinario successo dei film di A Quiet Place rende chiaro che il pubblico è affamato di altre avventure in questo universo e iLLOGIKA sta creando un'esperienza che sarà davvero coinvolgente e all'altezza del nome di questa popolare IP".

La commercializzazione del videogioco di A Quiet Place è prevista nel 2022 su di una rosa di piattaforme che deve essere ancora annunciata. In attesa di ricevere maggiori dettagli sul gameplay e sui contenuti di questa avventura horror, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione del film A Quiet Place II.