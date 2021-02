R-Type Final 2 arriva in Europa, ecco la data di uscita ufficiale

NIS America annuncia l'arrivo in Europa di R-Type Final 2, il gioco sarà disponibile dal 30 aprile su PS4, Nintendo Switch, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il leggendario sparatutto è tornato con un'esperienza senza precedenti! R-Type Final 2, ultimo capitolo della serie rinomata per la sua grafica e l'azione frenetica, intensifica queste caratteristiche sulle piattaforme attuali con grafica 3D e caratteristiche di gioco modernizzate. I giocatori possono modellare la loro esperienza a piacimento con il sistema di difficoltà basato sulle prestazioni e navi e piloti personalizzabili, mentre sperimentano i marchi di fabbrica di R-Type come la meccanica Force. Esplora un intero universo di livelli nuovi e classici, affronta i nemici che si evolvono con le tue prestazioni e spazza via la concorrenza con le classifiche mondiali in questo successore di R-Type.

R-Type ha segnato la storia degli shooter a scorrimento orizzontale negli anni '80 ed ha riscosso un buon successo anche nel decennio successivo con Super R-Type e R-Type 3, entrambi usciti su Super Nintendo. La serie si è poi evoluta abbracciando il 3D su PlayStation 2 e PlayStation 2, prima di vivere qualche anno di difficoltà. R-Type si appresta ora a tornare su console di attuale e vecchia generazione e su PC con R-Type Final 2, disponibile come detto dal 30 aprile 2021.