R-Type Final 2: demo disponibile in Giappone, arriverà in Europa?

Originariamente prevista per il primo aprile, la demo di R-Type Final 2 è già disponibile in Giappone con un giorno di anticipo. Ecco quindi la versione dimostrativa in azione in un video di circa 15 minuti, che mette in mostra le caratteristiche del nuovo episodio della storica serie di shooter a scorrimento orizzontale.

Sviluppato da Granzella Inc., R-Type Final 2 è il primo capitolo della serie principale da oltre 16 anni a questa parte: era infatti il 2004 quando l'ultimo episodio, R-Type Final, fece il suo esordio sul mercato, all'epoca ancora sviluppato da Irem, i creatori originali di una delle serie Shoot 'em up più popolari di sempre. Escludendo riedizioni varie, è inoltre il primo titolo della serie ad uscire dai confini giapponesi da R-Type Tactics, spin-off a sfondo strategico arrivato in occidente su PSP nel 2008.

La demo del nuovo titolo è al momento disponibile soltanto per il mercato nipponico, non ci sono conferme sul possibile arrivo anche in Europa e negli Stati Uniti. Il filmato è quindi l'occasione per potersi fare un'idea più chiara sull'opera in attesa di poterlo testare con mano. A tal proposito ricordiamo che R-Type Final 2 arriverà in Europa il 30 aprile in formato digitale su PC, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Switch. Sempre negli stessi giorni sarà disponibile anche l'edizione fisica intitolata Inaugural Flight Edition.