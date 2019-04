R-Type Final 2 per PS4: ecco il video di annuncio e le prime immagini

Gli sviluppatori giapponesi di Granzella Game Factory fanno la gioia degli appassionati di sparatutto a scorrimento annunciando R-Type Final 2, il nuovo capitolo dello scrolling shooter in salsa sci-fi che ha scritto la storia dei videogiochi.

Così come possiamo intuire ammirando le prime scene di gioco immortalate nella galleria immagini e nel filmato di presentazione, il primo atto per sistemi current-gen di R-Type vanterà una grafica di prim'ordine e fondali ad altissima definizione, merito dell'adozione del formato 16:9 che consentirà agli autori nipponici di introdurre delle innovazioni stilistiche di gameplay rappresentate, ad esempio, da una maggiore varietà di nemici e di potenziamenti da raccogliere nel corso delle missioni.

Per poter finanziare il progetto, i vertici di Granzella si affidano ai propri appassionati e scelgono la strada del crowdfunding privato: la campagna di raccolta fondi di R-Type Final 2 partirà ufficialmente nella prima metà di maggio su Kickstarter e coinvolgerà tutti gli interessati, con incentivi che, come spesso avviene in questi casi, dovrebbero spaziare dai bonus ingame all'accesso in anteprima al titolo, il cui lancio dovrebbe avvenire tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020 in esclusiva su PS4.

Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni sul progetto, torniamo tra le stelle per andare a caccia di alieni insieme alla recensione di R-Type Final per PlayStation 3 e Xbox 360 realizzata nel 2004 da Lorenzo "Kobe" Fazio.