R-Type Final 2: pubblicato il nuovo trailer e lanciata la campagna Kickstarter

La software house nipponica di Granzella Game Factory ha appena pubblicato il secondo trailer di R-Type Final 2, titolo che riporterà in auge il franchise shoot 'em up il cui storico debutto risale al lontano 2004 su console PlayStation 2.

Il filmato, che potete ammirare in cima alla notizia, mette in mostra l'evidente upgrade grafico dell'adrenalinico scrolling shooter, che potrà vantare una grafica di alto livello e fondali ad alta definizione, resi possibili grazie all'adozione dell'aspect ratio 16:9. Il trailer contiene sia delle sequenze cinematiche, che ci aiutano ad immergerci nelle fantascientifiche ambientazioni, che alcune scene di gameplay che invece ci rendono più semplice intuire alcune delle novità di gameplay su cui gli sviluppatori si stanno concentrando. Confermata inoltre la possibilità di scegliere fra diversi livelli di difficoltà (il capitolo originale è generalmente considerato un gioco particolarmente ostico), e numerose abilità da sbloccare in-game.

Oltre a questo, Granzella ha confermato di aver finalmente lanciato la campagna Kickstarter di R-Type Final 2, il cui obiettivo è quello di raccogliere 45 milioni di yen (415.000 dollari) per riuscire ad ultimare i lavori. La software house mira a pubblicare il suo nuovo titolo entro dicembre 2020, e non più esclusivamente su PlayStation 4, come inizialmente annunciato: la release è infatti fissata anche su PC, Xbox One e Nintendo Switch.