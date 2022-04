R-Type Tactics I & II Remake annunciato: torna in vita la serie strategica

In occasione dell'ultimo livestream Granzella Gathering, gli sviluppatori di Granzella hanno annunciato R-Type Tactics I & II Remake, rifacimento dei due capitoli della serie strategica a turni basata sul franchise di R-Type.

I remake di R-Type Tactics (in Occidente noto anche come R-Type Command) e R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate saranno pubblicati come unica release. Tuttavia, Granzella non ha specificato al momento una finestra di lancio, né annunciato le piattaforme su cui i due rifacimenti faranno il loro debutto. È stato però confermato che, oltre all'ammodernamento grafico, i due titoli presenteranno degli elementi di gioco aggiuntivi.

R-Type Tactics è stato pubblicato per la prima volta su PlayStation Portable il 20 settembre 2007 in Giappone e successivamente è stato distribuito con il nome di R-Type Command in Nord America ed Europa rispettivamente il 6 maggio e il 26 settembre 2008. R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate è stato lanciato su PSP il 10 dicembre 2009 in Giappone, ma non ha mai visto la luce sul mercato occidentale. La natura a scorrimento laterale della serie R-Type è preservata in R-Type Tactics, che unisce gli elementi ruolistici ad una struttura di gameplay strategica a turni. I giochi originali offrivano la possibilità di giocare sia in single player che in multigiocatore online.

