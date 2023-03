R1SE: parte l'Open Beta della piattaforma SimRacing di Assetto Corsa

Parte ufficialmente la fase di Open Beta di R1SE, la nuova piattaforma SimRacing di Assetto Corsa che permette a tutti gli appassionati del genere di misurare le proprie abilità di guida all'interno di un contesto motorsport democratizzato.

L'intenzione dichiarata dai curatori di R1SE è infatti quella di aiutare i fan di videogiochi di guida simulativi a concretizzare il sogno di diventare un professionista del settore. L'Open Beta di R1SE accessibile da oggi, mercoledì 22 marzo, si rivolge perciò a tutti gli utenti di Assetto Corsa che desiderano abbracciare questa nuova sfida.

Tramite l'accesso a R1SE sarà possibile esplorare le potenzialità di questa piattaforma che, sin dall'Open Beta, consentirà a chiunque sia in possesso di un PC e di una copia di Assetto Corsa di gareggiare in emozionanti sfide single player in lobby generate automaticamente.

Nel corso di questa fase di test, i partecipanti all'Open Beta di R1SE potranno accedere al nuovo modello competitivo e offrire un aiuto concreto agli sviluppatori di questa piattaforma SimRacing per proporre un sistema di gara efficiente in vista del lancio ufficiale. Anche per questo, R1SE si avvarrà di un Race Director System composto da giudici di gara in carne ed ossa che sarà pronto a intervenire e sanzionare i piloti più indisciplinati.