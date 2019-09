R6: tutto quello che dovete sapere sul DreamHack Montreal

Dopo le fatiche del Raleigh Major è già tempo di ricominciare a sudare per le organizzazioni impegnate nello shooter tattico targato Ubisoft. Questo weekend, infatti, si terrà il DreamHack Montreal 2019: sedici saranno le squadre in lotta per un titolo e, ovviamente, per spartirsi il cospicuo prize pool da 75.000 Dollari.

Non solo. C'è qualcosa di molto più importante e prestigioso in ballo: l'accesso diretto al Six Invitational 2020. Solo la squadra vincitrice potrà ritirare il golden ticket che vale l'invito al mondiale.

I team attualmente confermati sono i seguenti. I restanti quattro, invece, usciranno dai round di qualificazione.

Regione NA (ovvero quella reduce dalla brutta figura del Major, peraltro giocato in casa): DarkZero Esports; Evil Geniuses; Spacestation Gaming; Luminosity Gaming; Team SoloMid; Soniqs; Team Reciprocity.

Regione UE: CHAOS Esports Club; G2 Esports.

Regione APAC: Father's Back.

Regione LATAM: Team Liquid; FaZe Clan.

Il programma, invece, sarà spalmato su tre giorni: domani (venerdì 6) e dopodomani (sabato 7) si terranno i group stage e i quarti di finale.

Domenica 8 settembre si terranno le due semifinali (la prima alle 16:00, ora nostrana, e la seconda alle 19:20) e la finalissima (approssimativamente verso le 22:25).

L'evento sarà completamente commentato in italiano e potrete vederlo sul canale Twitch di R6 a partire dalle 18:00 di venerdì!

Quindi, Operatori, non ci resta che augurarvi un intenso weekend in compagnia di Rainbow Six Siege.