R6 Major: problemi tecnici durante la finale? Lo svela Pengu dei G2

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, il Major di Raleigh di R6 è stato un grande successo e ha messo in luce, se ancora ce ne fosse bisogno, non solo il dominio delle squadre europee ma anche quanto lo shooter Ubisoft stia crescendo.

Il Team Empire ha inaugurato una stagione esport tutta nuova, abbattendo i campionissimi G2, per la prima volta in due anni. La convincente vittoria dei russi per 3 a 1 domenica scorsa, però, pare aver avuto qualche problema tecnico. Almeno per i giocatori.

A rivelarlo durante uno stream è Pengu, giocatore dei G2, il quale ha detto che quello che è occorso ai giocatori "non era normale". Il top player non ha assolutamente detto che il problema occorso è stata la causa della loro sconfitta, per la quale non ha voluto in alcun modo giustificare la propria squadra. In effetti, ha dichiarato che la sua squadra non era in forma e che il Team Empire è stato semplicemente più forte.

Il danese dei G2 in pratica ha lamentato il fatto che, nonostante le periferiche e i dispositivi messi a disposizione dagli organizzatori, i giocatori durante il match potevano ancora udire distintamente il commento dei caster in sala.

"Ci siamo lamentati del fatto che le cuffie non isolavano abbastanza. Perché in tutti gli altri tornei in cui siamo stati, non riusciamo a sentire ciò che dicono i caster. In questo torneo, invece sentivamo letteralmente tutto, del tipo “il six pick è Castle, stanno giocando nel ventilation site...". Addirittura, con gli auricolari e le cuffie potevamo sentire tutto".

Il giocatore ha anche dichiarato d'aver avvertito gli organizzatori e di essersi lamentato con loro, ma questo non è servito a cambiare la situazione. A quanto pare, dunque, la voce dei caster poteva esser ascoltata da tutti, anche dal Team Empire. "Entrambe le squadre potevano sentire", ha spiegato Pengu. "Quindi nessuno ha guadagnato un vantaggio ingiusto. È solo che una cosa del genere non è normale.”