R6 November Major: dal 24 al 29 novembre arriva il torneo della regione Asia-Pacific

Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sull’imminente Asia-Pacific November Six Major, che si terrà online tra il 24 e il 29 novembre e sarà suddiviso in tre tornei, personalizzati per la struttura competitiva della regione Asia-Pacifico: la Divisione Nord e, come parte della Divisione Sud, i tornei di Oceania e Sud Asia.

Nel torneo della Divisione Nord, le sei migliori squadre al termine della Fase 2 si sfideranno in una fase a eliminazione diretta: Giants Gaming, CYCLOPS Athlete Gaming, Cloud9, Xavier Esports FAV Gaming, GUTS Gaming.

Nel torneo del Sud Asia, anche le quattro migliori squadre dei South Asian Nationals affronteranno una fase a eliminazione diretta: MercenarieZ, Union Gaming, L2K, MonkaS.

Infine, nel torneo dell’Oceania, le tre migliori squadre degli Oceanic Nationals gareggeranno in un torneo a eliminazione diretta con Wildcard, che partirà direttamente dalla finale: Pittsburgh Knights, Okami LFO, Wildcard Gaming.

Il torneo vedrà i partecipanti sfidarsi per il titolo oltre che per aggiudicarsi una parte del montepremi totale di 125.000 dollari.

Per guardare l’Asia-Pacific November Six Major online, basta sintonizzarsi su Twitch e YouTube nelle seguenti date: Martedì 24 novembre a partire dalle 10:00 CET, Mercoledì 25 novembre alle 10:00 CET, Giovedì 26 novembre a partire dalle 9:00 CET, Venerdì 27 novembre a partire dalle 12:30 CET, Sabato 28 novembre a partire dalle 9:00 CET, Domenica 29 novembre a partire dalle 10:30 CET.

I quarti di finale e le semifinali, così come la finale preliminare dell’Oceania, saranno giocati con un formato al meglio delle tre partite, mentre la finale utilizzerà la formula al meglio delle cinque partite.

Tutti i fan che seguiranno le dirette in streaming su Twitch saranno felici di sapere che, come da tradizione ormai consolidata nei tornei Six Major, saranno disponibili dei ciondoli di gioco tramite Drop di Twitch. Ci saranno sei livelli di ciondoli esclusivi.