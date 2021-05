R6 Siege: i Mkers trionfano ai Qualifier della Challengers League

I Mkers, ormai, sono una garanzia quando si parla di Rainbow Six Siege (e non solo, visto che sono quotidianamente protagonisti anche in altri ambiti con i propri pro player).

Dopo aver strappato una qualificazione storica al Six Invitational lo scorso dicembre, il quintetto azzurro attualmente sta conducendo la scena nazionale del PG Nats.

Ovviamente, come già accaduto per lo scorso Split, non è detto che questo conduca automaticamente a una vittoria alla fine della stagione. Le finali dello scorso torneo, infatti, se ricordate furono vinte dai Macko, che si laurearono campioni d’inverno.

Ad ogni modo, come dicevamo i Mkers si trovano attualmente non solo in testa al campionato primaverile, ma sono anche in partenza per Parigi, dove incontreranno le migliori squadre di R6 al mondo.

Nel mentre, la formazione capitolina ha trovato anche il tempo per vincere il Qualifier 1 della EU Challenger League 2021 battendo in finale i transalpini Imagine 11; evento a cui hanno partecipato la bellezza di 164 team internazionali, tra cui anche i Macko (purtroppo usciti prematuramente ma comunque nella Top16), gli Hmble (nella Top32) e gli Outplayed.

Come sempre, GG Mkers!