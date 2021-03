R6 Siege ultim'ora: la EU League perde i Tempra Esports, l'org italiana si ritira

A pochi giorni dall'inizio della prima stagione del 2021 di Rainbow Six Siege, arriva la bomba: i Tempra Esports lasciano libero lo slot nella European League.

Dopo il mancato rinnovo del contratto con i giocatori transalpini – conclusosi ufficialmente il primo marzo – l'organizzazione italiana, che aveva fatto il proprio debutto nel giugno dello scorso anno e capaci di giungere quarti a un Major e a un passo dall'Invitational 2021, decide di lasciare la scena continentale.

Riportiamo integralmente la dichiarazione di Massimiliano Rossi e Francesco Caforio pervenutaci, in cui vengono sviscerati i motivi della dolorosa rinuncia.

“L'avventura con Tempra Esports è stata entusiasmante, sia per l'orgoglio che abbiamo provato per essere stati il primo team eSport italiano in un Major tournament sia per tutte le emozioni che i nostri atleti sono stati in grado di regalarci in questi mesi, con l'apice toccato in occasione della miracle run con cui il team ha guadagnato il diritto di sfidare BDS Esport, Team Empire e Virtus.Pro nel Six Major dello scorso novembre.

Tempra però è nata con un obiettivo ben preciso, quello di diventare il catalizzatore per il talento e le ambizioni dei player italiani, promuovendo l’esport italiano e i suoi valori nel mondo tramite la partecipazione a tornei internazionali di massimo livello.

Ciò, purtroppo, non è stato possibile a causa della pandemia che stiamo ancora oggi vivendo e di quello che ha comportato, e questa situazione di incertezza e difficoltà logistiche ci ha portati alla scelta sofferta di rinunciare al posto nella prossima European League e nella lega nazionale francese di Rainbow 6 Siege.

Rimane il rammarico per aver dovuto compiere questo passo perché costretti, nel nostro piccolo e con tutto il rispetto dovuto a chi ha vissuto situazioni ben peggiori, da cause di forza maggiore ma voglio essere ottimista e credere che questa rinuncia ci permetterà di dedicare ulteriori attenzioni ai progetti futuri e pensare che tutto quello che abbiamo affrontato negli ultimi mesi ha contribuito ad arricchire il bagaglio di conoscenze di quanti hanno vissuto questa esperienza, strumenti utili per affrontare le sfide che vivremo".

Ubisoft è già corsa ai ripari, invitando i TrainHard Esports, che hanno preso il posto della organizzazione italiana, reclutando Chaoxys (che intervistammo tempo fa) e Dirza (ex Tempra), MrBox (anch'esso dello staff Tempra).