R6 South Breach è il nuovo torneo di Rainbow Six Siege con un premio di 40K dollari

R6 South Breach è il nome del nuovo torneo europeo di Rainbow Six Siege annunciato da Ubisoft. Con un montepremi di ben 40.000 euro, darà la possibilità a giocatori di tutti i livelli di sfidarsi e migliorarsi a partire dal 22 novembre.

R6 South Breach sarà accessibile a tutte le squadre europee, anche a quelle che fanno parte della Europe League del BLAST R6, pur essendo svincolato dal BLAST R6 Global Esports Circuit, non garantendo punti per le qualificazioni al Six Invitational 2024.

Il torneo R6 South Breach conta otto squadre in totale (due dalla BLAST R6 Europe League, due dalle National League del sud Europa del 2022 e quattro dalle qualificazioni regionali) e sarà suddiviso in due fasi.

La prima fase sarà dedicata alle qualificazioni per le squadre che hanno già preso parte ai campionati nazionali del 2022, vale a dire Six French League (Francia), Nazionali PG (Italia) e Nazionali di Spagna (Spagna). Le due migliori squadre fra loro accederanno alla seconda fase.

La Fase 2, invece, è quella dei Playoff. In un girone a eliminazione, otto squadre si daranno battaglia fino a decretare il campione di R6 South Breach. Tutte le informazioni sul torneo, così come le istruzioni su come iscriversi e come si svolgerà la competizione, sono consultabili sul sito ufficiale della competizione.