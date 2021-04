R6 Vegas e Ghost Recon Future Soldier: perché chiudono i server? Lo spiega Ubisoft

L'annuncio della chiusura dei server di diversi giochi Ubisoft ha colto di sorpresa chi continua a cimentarsi nelle sfide multiplayer di titoli come Rainbow Six Vegas 2 o Ghost Recon Future Soldier. Un portavoce di Ubisoft decide così di fornire un chiarimento agli appassionati dei titoli interessati.

Dalle colonne di RockPaperShotgun, il rappresentante di Ubisoft parte dai disservizi lamentati in questi mesi dai giocatori di R6 Vegas 2 e spiega che "a seguito di un aggiornamento critico che abbiamo dovuto compiere sulla nostra piattaforma di gestione dei servizi online, purtroppo abbiamo dovuto chiudere temporaneamente i server di Ghost Recon Future Soldier e Rainbow Six Vegas 2. Le funzionalità multiplayer di GR Future Soldier sono ora attive e funzionanti, ma per ciò che concerne R6 Vegas e R6 Vegas 2, i nostri tecnici hanno scoperto che questi titoli non potevano più soddisfare i nostri standard di stabilità e qualità dopo aver aggiornato i server".

Il portavoce dell'azienda transalpina ha poi specificato che "la tecnologia si evolve e vogliamo mantenere sempre la promessa di offrire ai nostri giocatori solo le migliori esperienze, e quindi per noi è stato necessario interrompere definitivamente le funzionalità online di questi giochi storici".

Nella nota condivisa da Ubisoft, viene infine suggerita l'adozione di interventi che consentiranno agli appassionati dei suddetti giochi di accedere al supporto ufficiale della compagnia francese per "eventuali soluzioni alternative", come sistemi fan made con server gestiti dalla stessa community. A chi ci segue, ricordiamo che i titoli interessati dalla chiusura dei server che avverrà nel corso del 2021 saranno Ghost Recon Future Soldier (PC, Xbox 360 e PS3), Rainbow Six Lockdown (PC, PS2 e Xbox), Rainbow Six Vegas (PC, Xbox 360, PS3 e PSP) e Rainbow Six Vegas 2 (PC, Xbox 360, PS3 e in retrocompatibilità su Xbox One e Xbox Series X/S).