Rabbia stradale: risponde ai colpi di clacson con un balletto di Fortnite in strada

Sembrava un giorno come un altro: le auto sono ferme nel traffico cittadino e ci si prepara ad affrontare un'altra lunga giornata. Un camionista, furioso con l'auto ferma di fronte a lui, inizia a strombazzare il clacson a più non posso, ma l'autista nella macchina di fronte risponde al gesto in modo sorprendente: con un balletto di Fortnite.

Sarà che non è trascorso molto tempo dall'annuncio di tutte le novità della Stagione 4 di Fortnite che delizieranno la community di appassionati, sarà che la danza aiuta a distendere i nervi e scaricare le energie; sicuramente non si tratta di uno spettacolo che si vede tutti i giorni.

In un video ripostato da Barstool Sports, con tanto di didascalia "il bro non riusciva a smettere di fare l'emote", vediamo effettivamente il conducente scendere dalla propria auto e avvicinarsi al gigantesco camion rosso, reo di aver suonato un po' troppo. Da lì, è un attimo: la vittima della rabbia stradale inizia a riprodurre un balletto di Fortnite senza fermarsi per diversi secondi, quasi come se quel frastuono fosse musica per le sue orecchie.

Un passo di danza alla volta, l'autista si avvicinava sempre di più alla portiera del camion. A questo punto, l'autore del video che ha ripreso la scena non dalla finestra del suo appartamento non è riuscito a trattenere una risata. Un piccolo gesto che ha reso diversa una giornata altrimenti routinaria.