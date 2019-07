Rabbids Adventure Party annunciato per Nintendo Switch

A sorpresa, Ubisoft Cina ha annunciato con un trailer Rabbids Adventure Party per Nintendo Switch, nuovo gioco dedicato ai celebri conigli protagonisti recentemente anche dell'acclamato Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Sviluppato in Asia da Ubisoft Chengdu, Rabbids Adventure Party è un gioco multiplayer per quattro giocatori che vedrà i Rabbids viaggiare dall'Antica Cina al resto del mondo, con una trama ispirata al romanzo popolare cinese Journey to the West, titolo che ha ispirato anche produzioni come Dragon Ball e Enslaved Odyssey to the West.

Al momento non ci sono purtroppo altri dettagli su Rabbids Adventure Party per Nintendo Switch, il gioco non è stato ancora confermato sui canali occidentali di Ubisoft. Anche il titolo per Europa e Nord America potrebbe essere diverso rispetto a quello segnalato per il mercato cinese, restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale che a questo punto potrebbe non tardare troppo. Anche la data di uscita è avvolta nel mistero, ne sapremo di più probabilmente nelle prossime ore.

In molti attendevano un sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle ma a quanto pare la casa francese ha in serbo una nuova avventura per gli scalmanati conigli, prima di rituffarsi eventualmente nel Mondo dei Funghi.