Rabbids Adventure Party cambia nome ed esce prestissimo in Occidente

Rabbids Adventure Party è un party game sviluppato da Ubisoft Chengdu e uscito nel 2021 su Nintendo Switch. Non lo avete mai sentito nominare? Comprensibile, dal momento che il gioco è stato pubblicato solo in Cina.

Annunciato nel 2019, al momento della presentazione Ubisoft confermò che Rabbids Adventure Party era previsto solo per il mercato cinese ma a quanto pare le cose sono cambiate dal momento che nei documenti finanziari del publisher viene citato Rabbids Party of Legends tra i videogiochi in uscita sul mercato globale in questo trimestre, ovvero entro il 30 giugno 2022.

Rabbids Party of Legends dovrebbe essere proprio il nome occidentale di Rabbids Adventure Party, il gioco è previsto su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia nel corso del trimestre, al momento però non è stato annunciato ancora nulla a riguardo. Nei documenti finanziari si parla di una "pubblicazione globale" in formato fisico e digitale, l'annuncio quindi potrebbe non tardare troppo.

Rabbids Party of Legends è un party game basato sul celebre romanzo Viaggio in Occidente, opera che ha ispirato serie come Dragon Ball e videogiochi come Enslaved Odyssey to the West. Purtroppo del gioco sappiamo molto poco, restiamo in attesa del reveal ufficiale che come detto non dovrebbe tardare se l'uscita è prevista entro 40 giorni.