Rabbids Adventure Party uscirà solo in Cina, la conferma di Ubisoft

Durante il ChinaJoy, Ubisoft ha annunciato Rabbids Adventure Party per Nintendo Switch. Ci aspettavamo una presentazione per l'Occidente nelle ore successive al reveal ma così non è stato. Ecco spiegato perchè.

Parlando ai microfoni di Eurogamer.net, un portavoce di Ubisoft China ha confermato che il gioco è attualmente previsto solamente per il mercato cinese "Ubisoft sta lavorando ad una nuova esperienza Rabbids esclusiva per Nintendo Switch, il gioco è sviluppato dal talentuoso team Ubisoft Chengdu, il lancio non è previsto in Europa e Nord America."

Parole che non lasciano spazio a dubbi riguardo la possibile pubblicazione negli Stati Uniti e in Europa, Rabbids Adventure Party uscirà esclusivamente in Cina, solamente su Nintendo Switch. Non è escluso che Ubisoft possa comunque pubblicare un gioco dei Rabbids in Occidente nel prossimo futuro, magari il tanto atteso sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Rabbids Adventure Party è basato sul romanzo popolare cinese Journey to the West che ha ispirato produzioni come Dragon Ball e Enslaved Odyssey to the West, il gioco si presenta come un party game multiplayer con supporto per quattro giocatori in locale.