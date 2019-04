I Rabbids invadono For Honor per l'evento del 1 Aprile

Come spesso accade, il 1 Aprile è l'occasione per alleggerire un po' la tensione dei "normali" giorni lavorativi, e gli sviluppatori si concentrano su sfiziose attività extra e Pesci d'Aprile vari da regalare ai fan. Ubisoft non è esente da tali meccaniche ed ha annunciato l'arrivo di un evento speciale su For Honor.

Il videogame si trova attualmente nella Stagione 3, l'Anno del Messaggero, e la software house continuerà a rendere disponibili contenuti per tutto il 2019, con aggiunte anche a tema stagionale.

Oggi invece sarà disponibile un crossover senza precedenti tra lo stesso For Honor e i Rabbids, per un mini evento della durata di un giorno, che spera di replicare il successo della hit Mario+Rabbids Kingdom Battle per Nintendo Switch, almeno per 24 ore.

Avete dunque fino a stasera per vedere in che modo i bizzarri personaggi interagiranno con il mondo di For Honor, e al termine della giornata ai partecipanti sarà regalato un melee pack.

L'ultimo evento speciale della durata sempre di un solo giorno, su For Honor, fu quello relativo ad Halloween, Il Ritorno dell'Altromondo e anche in quell'occasione vennero elargite alcune ricompense speciali. Ubisoft dunque si conferma molto attiva nel supportare il gioco, anche semplicemente con mini-eventi per occasioni speciali.

Che ne pensate della notizia? Ne approfitterete per riprendere il gioco?