Vi raccontiamo God of War Ragnarok: ci abbiamo giocato, Kratos è scatenato!

Sebbene la strada per la recensione di God of War Ragnarok sia ancora lunga, oggi abbiamo potuto svelarvi le nostre prime impressioni sull'attesissimo titolo targato Sony Santa Monica.

Come avrete già letto nell'anteprima di God of War Ragnarok a cura di Alessandro Bruni, che ha impugnato nuovamente il Leviatano, questa nuova avventura con protagonisti Kratos e Atreus sembra essere all'altezza delle aspettative. Malgrado una partenza più lenta che prepara il giocatore agli scoppiettanti eventi che coinvolgeranno i personaggi che abbiamo conosciuto nel precedente capitolo, il titolo propone anche numerose novità sul versante del gameplay. Oltre al nuovo sistema di gestione degli scudi, elemento fondamentale dell'equipaggiamento del Dio della Guerra, nel gioco troviamo anche nuove mosse speciali che consentono al protagonista di scatenare i poteri elementali delle sue armi.

Prima di lasciarvi alla Video Anteprima, che potete trovare in apertura della notizia o sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete scoprire i dettagli in merito al peso di God of War Ragnarok su PlayStation 5.

Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 9 novembre 2022 solo su PlayStation 4 e PlayStation 5. Le recensioni, invece, verranno pubblicate nel pomeriggio del 3 novembre, circa una settimana prima del lancio.