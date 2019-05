Vi raccontiamo il nuovo Call of Duty in esclusiva italiana il 30 maggio alle 19:00!

Nuova esclusiva italiana di Everyeye.it: giovedì 30 maggio a partire dalle 19:00 vi racconteremo tutto sul nuovo episodio di Call of Duty, la popolare serie di spratutto targata Activision, una saga che non ha certo bisogno di presentazioni...

Domani, alle 19:00 (orario previsto per la presentazione ufficiale del gioco) troverete la nostra prova del nuovo Call of Duty, titolo che abbiamo avuto modo di vedere recentemente a Los Angeles, ecco le parole del nostro Francesco Fossetti a riguardo:



"Domani alle 19 potrò raccontarvi, in esclusiva italiana, il nuovo capitolo di Call of Duty. Non posso anticiparvi nulla, se non che ci saranno delle sorprese. Lo so bene che negli ultimi tempi la saga ha perso mordente, ma vi chiedo di leggere l'articolo senza pregiudizi: Infinity Ward sta preparando un ritorno in grande stile."

Oltre alle prime impressioni "su carta" e in video, sempre a partire dalla stessa ora risponderemo in diretta su Twitch a tutte le vostre domande e curiosità sul gioco, potete iniziare a lasciare i vostri quesiti qui sotto, vi invitiamo ovviamente a partecipare alla trasmissione in diretta per tutti gli approfondimenti del caso. Appuntamento quindi giovedì 30 maggio alle 19:00 per scoprire tutto sul prossimo Call of Duty, vi aspettiamo!