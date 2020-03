La Raccoon City di Resident Evil 3 Remake in nuove concept art!

Manca ancora un mese all'uscita di Resident Evil 3, ma per fortuna Capcom sta rendendo l'attesa più piacevole condividendo a cadenza regolare nuovi contenuti su survival horror.

Negli ultimi giorni, ad esempio, ha pubblicato una serie di concept art inedite che ritraggono alcuni scorci di Raccoon City, la cittadina del Midwest devastata dall'apocalisse zombie che fa da sfondo alle vicende del gioco. Strade in fiamme, una gigantesca mascotte crollata in strada su un'automobile, una tavola calda barricata e orde di zombie che vagano qui e lì. Potete ammirarle in calce a questa notizia, assieme ad un nuovo screenshot che ritrae un Drain Deimos mentre afferra per la gola la malcapitata protagonista, Jill Valentine.

Il survival horror verrà lanciato il 3 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Prima di allora, avremo modo di giocare alla demo di Resident Evil 3 Remake, che ci fornirà un assaggio del lavoro di attualizzazione operato negli studi di Osaka. Purtroppo, non conosciamo né la data d'uscita né i contenuti previsti. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa guardando il nostro Video Speciale su Nemesis!